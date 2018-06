Erfurt (SID) - Mittelfeldspieler Andreas Wiegel bleibt auch in der kommenden Saison beim Fußball-Drittligisten RW Erfurt. Der 22-Jährige war in der vergangenen Saison von Erzgebirge Aue ausgeliehen und erhält nun einen Einjahresvertrag mit Option für eine weitere Spielzeit. Bereits am Donnerstag hatte Erfurt Sebastian Tyrala von der SpVgg Greuther Fürth verpflichtet.