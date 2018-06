Mainz (SID) - Mit Kapitän Philipp Lahm in der Startelf tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum letzten Test vor der WM in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) an. Der 30-Jährige feiert in Mainz gegen Armenien sein Comeback nach einer Kapselverletzung im Sprunggelenk. Bundestrainer Joachim Löw nominierte Lahm für das defensive Mittelfeld neben Sami Khedira.

Nur auf der Bank sitzt dagegen Mesut Özil. Der Spielmacher des FC Arsenal hatte beim 2:2 gegen Kamerun am Sonntag eine schwache Leistung gezeigt und wird auf seiner Position im zentralen offensiven Mittelfeld von Toni Kroos ersetzt. Auf den Flügeln kommen Marco Reus und André Schürrle zum Einsatz, einzige Spitze ist Thomas Müller.

Die Viererkette vor Torwart Roman Weidenfeller, der weiterhin den angeschlagenen Manuel Neuer ersetzt, bilden die Innenverteidiger Per Mertesacker und Mats Hummels, sowie Jerome Boateng auf der rechten und Benedikt Höwedes auf der linken Seite.