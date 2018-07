London (AFP) Die EU-feindliche britische Partei Ukip hat bei einer Nachwahl ihren ersten Sitz im nationalen Parlament knapp verfehlt. In der Ortschaft Newark fand am Donnerstag eine Nachwahl für das Unterhaus in London statt, doch konnte sich Robert Jenrick von den konservativen regierenden Tories mit 7403 Stimmen Vorsprung vor dem Ukip-Kandidaten Roger Helmer behaupten.

