Amritsar (AFP) Bei einer Gedenkveranstaltung in Nordindien sind Anhänger der Sikh-Religion am Freitag mit Schwertern aufeinander losgegangen. TV-Aufnahmen zeigten, wie sich Sikhs mit blauen und safrangelben Turbanen vor dem Eingang des Goldenen Tempels in Amritsar mit Schwertern bekämpften. Der Fernsehsender NDTV berichtete von insgesamt zwölf Verletzten. Die Sicherheitskräfte brachten die Lage demnach schnell wieder unter Kontrolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.