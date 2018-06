Mossul (AFP) Bei Anschlägen und Kämpfen sind im Norden des Irak mindestens 36 Menschen getötet worden. Zwei Selbstmordattentäter sprengten sich am Freitag in dem Dorf Al-Muwaffakijah östlich von Mossul gleichzeitig in die Luft, töteten vier Menschen und verletzten 45 weitere, wie Polizei und Ärzte sagten. Der Doppelanschlag richtete sich gegen die religiöse Minderheit der Schabak, deren Glaube Elemente des schiitischen Islams enthält. In der Region um das Dorf leben etwa 30.000 Angehörige der Sekte, die schon unter dem Machthaber Saddam Hussein Verfolgung ausgesetzt waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.