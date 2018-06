Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, Kanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin im Gespräch © Guido Bergman/Reuters

Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama haben bei den Feierlichkeiten zum D-Day den russischen Präsidenten Vladimir Putin zu Gesprächen getroffen. Merkel traf zum ersten Mal seit dem Beginn der Ukraine-Krise persönlich auf Putin. Laut Angaben der Bundesregierung forderte Merkel Putin dazu auf, seine Verantwortung wahrzunehmen und zur Stabilisierung in der Ukraine beizutragen.



Auch Putin und Obama trafen sich am Rande der Feierlichkeiten zu Gesprächen. Während ein Sprecher des Weißen Hauses das Treffen ein informelles Gespräch nannte, sprach Kremlsprecher Dmitri Peskow von einer Möglichkeit, "ihre Meinungen über die Lage in der Ukraine auszutauschen - und auch über die Krise in der Ostukraine."

Zum ersten Mal traf der neu gewählte Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, auf seinen russischen Amtskollegen. In dem 15-minütigen Gespräch, bei dem auch Merkel und der französische Präsident François Hollande anwesend waren, ging es um ein schnellstmögliches Ende der Gewalt im Osten der Ukraine.



Bei der Feierlichkeiten zum D-Day gedachten rund 20 Staats-und Regierungschef der Landung der aliierten Truppen in der Normandie am 6. Juni 1944. Der Tage stellte einen Wendepunkt im Kriegsverlauf des Zweiten Weltkriegs da und leitete das Ende Hitlers ein.