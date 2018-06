Colleville-sur-Mer [dpa) - US-Präsident Barack Obama hat sich im französischen Colleville-sur-Mer vor den Kriegsveteranen des D-Days verneigt. Auf dem US-Soldatenfriedhof nahe dem berühmt gewordenen Omaha-Strand rief Obama am 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie den Veteranen zu: "Wir sind Euch für immer dankbar!" Die Soldaten von damals hätten Demokratie und Freiheit verteidigt. "Dieser Anspruch steht auf diesem Strand in Blut geschrieben", sagte Obama unter dem Applaus Tausender Zuhörer.

