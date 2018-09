Ouistreham (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko haben erstmals in der Krise direkt miteinander gesprochen. Zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel führten die Politiker vor einem Essen zum 70. Jahrestag der Truppenlandung der Alliierten in der Normandie ein kurzes Gespräch, meldeten russische Nachrichtenagenturen. Details zu dem Treffen sind noch nicht bekannt. Merkel hatte Putin aufgefordert, für eine Stabilisierung der Ukraine alles in seiner Macht stehende zu tun.

