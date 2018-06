Seattle (dpa) - Ein 20-jähriger Mann ist bei einer Schießerei an einer Universität in Seattle im US-Staat Washington getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Er sei von einem Sicherheitswärter auf der Gelände der Seattle Pacific University mit Pfefferspray überwältigt worden, hieß es. Über das Motiv des Schützen wurde zunächst nichts bekannt.

