Seattle (dpa) - Ein 20-jähriger Mann ist bei einer Schießerei an einer Universität in Seattle getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige ist in Polizeigewahrsam. Ein Student, der als Sicherheitswärter arbeitete, habe den Mann mit Pfefferspray überwältigt und zu Boden geworfen, berichtete die Zeitung "Seattle Times". Studenten und Lehrkräfte hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf.

