London (dpa) - Die Eltern der seit sieben Jahren verschwundenen Madeleine McCann haben sich hoffnungsvoll zu den Ermittlungen in Portugal geäußert. "Wir werden auf dem Laufenden gehalten über die Arbeit in Portugal, und der Fortschritt macht uns Mut", heißt es in einer Nachricht auf der Facebook-Seite der Kampagne, die mit "Gerry und Kate" unterschrieben ist. Seit Montag suchen Ermittler Brachflächen in Praia da Luz ab, wo die damals dreijährige Maddie 2007 während eines Familienurlaubs verschwand.

