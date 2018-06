Seoul (AFP) Nordkorea hat laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA einen US-Touristen unter dem Vorwurf festgenommen, gegen die Visa-Bestimmungen verstoßen zu haben. Der Mann, dessen Name nicht vollständig übermittelt wurde, werde verhört, hieß es in dem am Freitag verbreiteten Bericht. Der Festgenommene sei am 29. April als Tourist eingereist. Er sei "Aktivitäten nachgegangen, die gegen die Gesetze verstoßen".

