Genf (AFP) Vier Tage, nachdem er aus einem Schweizer Gefängnis ausgebüchst war, hat sich ein verurteilter französischer Mörder wieder zur Haft zurückgemeldet - genau, wie er es in einem Brief versprochen hatte. Der flüchtige Häftling sei am Vorabend zurückgekehrt, teilten die Gefängnisbehörden am Freitag mit. Damit konnte eine Großfahndung wieder eingestellt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.