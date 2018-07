Madrid (AFP) Angesichts seiner wirtschaftlichen Erholung beginnt Spanien ab sofort mit der Rückzahlung seiner internationalen Finanzhilfen. Zunächst würden 1,3 Milliarden Euro an Krediten zurückgezahlt, sagte eine Regierungssprecherin am Freitag nach einem Kabinettstreffen. Mit dieser "vorgezogenen teilweisen Rückzahlung" solle das Vertrauen in die spanische Wirtschaft wieder gestärkt werden, sagte Soraya Sáenz de Santamaría.

