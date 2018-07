Berlin (dpa) - Ein kleiner Zwergschimpanse ist im Berliner Zoo zur Welt gekommen. Sehr wahrscheinlich sei es ein Mädchen, teilte der Zoo am Freitag mit. Die Mutter des Äffchens heißt Opala - unklar war allerdings, wer der Vater ist.

Es kämen zwei Schimpansen-Männchen infrage, sagte eine Zoo-Sprecherin. Irgendwann werde eine Haarprobe genommen und ein Vaterschaftstest gemacht.

Das Äffchen kam am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr zur Welt. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich das Kleine an seine Mutter schmiegt. Da die Mutter so entspannt sei, bleibe das Menschenaffenhaus vorerst für Besucher geöffnet, hieß es in der Mitteilung.

Für Opala ist es der zweite Nachwuchs. Zwergschimpansen leben in freier Wildbahn in der Demokratischen Republik Kongo und sind vom Aussterben bedroht.