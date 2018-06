Bénouville (AFP) Am Rande der Feiern zum 70. Jahrestag der Alliierten-Landung in der Normandie sind erstmals Russlands Präsident Wladimir Putin und der designierte ukrainische Staatschef Petro Poroschenko zusammengetroffen. Die beiden unterhielten sich vor einem Mittagessen der geladenen Staats- und Regierungschefs im Schloss von Bénouville, wie am Freitag aus dem Umfeld des französischen Präsidenten François Hollande verlautete. Putin und Poroschenko hätten sich die Hände gegeben und sich "vollkommen normal unterhalten". Es sei vereinbart worden, in den kommenden Tagen über "die Modalitäten eines Waffenstillstandes" zu beraten.

