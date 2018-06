Deauville (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Rande der D-Day-Feierlichkeiten in der Normandie Russlands Staatschef Wladimir Putin zu einem Gespräch über die Ukraine-Krise getroffen. Bei der Unterhaltung appellierte Merkel an den russischen Präsidenten, sich für eine "Stabilisierung der Lage insbesondere in der Ostukraine" einzusetzen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem rund einstündigen Treffen im nordfranzösischen Küstenort Deauville erklärte. Russland müsse seiner "großen Verantwortung" gerecht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.