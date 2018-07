Los Angeles (AFP) Bei einer Schießerei auf einem Hochschul-Campus in Seattle sind am Donnerstag (Ortszeit) ein Mensch tödlich verletzt und drei weitere angeschossen worden. Einer der Verletzten schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin des Harborview Medical Center dem TV-Sender Kiro 7. Der Vorfall ereignete sich auf dem Campus der Seattle Pacific University im westlichen US-Bundesstaat Washington.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.