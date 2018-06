New York (AFP) Die US-Internetfirma hinter der Taxi-App Uber hat bei Investoren frisches Kapital in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar (880 Millionen Euro) eingesammelt. Die Summe könne sogar noch auf 1,4 Milliarden Dollar steigen, teilte Uber am Freitag auf seinem Firmenblog mit. Die Bewertung des Unternehmens erhöhte sich damit auf 17 Milliarden Dollar.

