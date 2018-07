Washington (AFP) Fünf Jahre nach dem Ende der durch die Finanzkrise ausgelösten Rezession hat die Wirtschaft in den USA die Jobverluste wieder wettgemacht. Die Beschäftigung überstieg im vergangenen Monat erstmals das Vorkrisen-Niveau, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Insgesamt zählte das Ministerium auf Grundlage einer Unternehmensumfrage im Mai 138,46 Millionen Erwerbstätige in den USA - im Vergleich zu einem Höchststand von 138,36 Millionen vor der Krise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.