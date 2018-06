Berlin (dpa) - Der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat ist nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung von seiner Kritik an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen abgerückt. Wie die Zeitung berichtete, schrieb Kujat in einem persönlichen Brief an von der Leyen, ein entsprechendes Interview sei nicht autorisiert gewesen. Kujat hatte anlässlich von Berichten über das Modernisierungsprogramm der Bundeswehr erklärt: "Von der Leyen hat ganz offensichtlich keine Ahnung vom Militär".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.