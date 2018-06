Erfurt (dpa) - Bahnreisende in Ostdeutschland müssen sich am Pfingstwochenende auf Behinderungen einstellen: Der Erfurter Hauptbahnhof ist für Bauarbeiten am frühen Morgen gesperrt worden. Für 46 Stunden werden bis zum Pfingstmontag keine Züge ein- und ausfahren. Reisende müssen sich im Fernverkehr auf weiträumige Umfahrungen und im Regionalverkehr auf Ersatzbusse einstellen. Der Erfurter Bahnhof wird bereits seit mehreren Jahren bei laufendem Betrieb zum ICE-Knoten ausgebaut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.