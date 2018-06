Berlin (AFP) Ob im Internet, auf der Kaffeefahrt, in der Fußgängerzone oder an der Haustür - egal, wo in Zukunft Geschäfte abgeschlossen werden: Der Verbraucherschutz wird sich nach Angaben von Ulrich Kelber (SPD), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverbraucherministerium, bald europaweit deutlich verbessern. Wenn am Freitag die neue EU-Richtlinie über Verbraucherrechte in Kraft tritt, werde es bei Geschäften außerhalb von Geschäftsräumen "zusätzlichen Schutz, mehr Klarheit und ein einheitliches System" geben, sagte Kelber im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.