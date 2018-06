Athen (AFP) Erneut haben in Griechenland dutzende Menschen für Entschädigungszahlungen Deutschlands wegen der im Zweiten Weltkrieg verübten Nazi-Verbrechen demonstriert. Die rund hundert Protestierenden zogen am Samstag zur deutschen Botschaft in Athen, unter ihnen waren auch aus Hamburg angereiste deutsche Aktivisten, die die Forderungen unterstützen.

