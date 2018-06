Mainz (dpa) - Marco Reus fällt wegen seiner Fußverletzung für die WM aus. Der 25 Jahre alte Offensivspieler hatte beim 6:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Armenien einen Teilriss des vorderen Syndesmosebandes oberhalb des linken Sprunggelenkes erlitten.

Der Profi von Borussia Dortmund werde voraussichtlich erst in sechs bis sieben Wochen wieder ins Training einsteigen können, teilte der DFB mit.

«Für ihn und für uns ist dies extrem bedauerlich», kommentierte Bundestrainer Joachim Löw nach dem Länderspiel in Mainz. Der 54-Jährige nominierte für Reus wenige Stunden vor der Abreise des WM-Kaders nach Brasilien den Abwehrspieler Shkodran Mustafi von Sampdoria Genua nach.

«Marco war super drauf. Er hat im Trainingslager und in den beiden Spielen gegen Kamerun und Armenien einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, hat vor Spielfreude gesprüht. In unseren Überlegungen für Brasilien hat er eine zentrale Rolle gespielt», bedauerte Löw. Mustafi hatte Löw nach dem Trainingslager in Südtirol nicht in das 23-köpfige WM-Aufgebot berufen.

«Es ging uns nicht darum, Marco Reus eins zu eins zu ersetzen», erläuterte Löw. Auf den Positionen hinter der Spitze habe er mit Podolski, Schürrle, Götze, Müller, Özil, Draxler und auch Kroos «genügend Alternativen». Deswegen habe er sich für eine weitere Option für den Defensivbereich entschieden, meinte Löw.

Mitteilung DFB