Paris (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. hat am Samstag unter dem Jubel von Schaulustigen den Blumenmarkt in Paris besucht. Zu Ehren der Queen wurde der Markt im Herzen der französischen Hauptstadt nach ihr benannt.

Die Königin im roséfarbenen Kostüm mit passendem Hut enthüllte eine goldene Plakette mit ihrem Namen. Begleitet wurde sie von ihrem Gatten, Prinz Philip, vom französischen Präsidenten Franҫois Hollande und der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo.

Der Besuch des Blumenmarktes schloss den fünften Staatsbesuch von Königin Elizabeth II. in Frankreich ab. Die 88 Jahre alte Monarchin hatte am Freitag an der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie teilgenommen.

