Kiew (dpa) - In der krisengeschüttelten Ukraine hat der Milliardär Poroschenko offiziell sein Amt als Staatschef angetreten. Im Parlament legte der 48-Jährige am Samstag in Anwesenheit von Gästen aus mehr als 50 Ländern den Amtseid auf die Verfassung ab. Auch Bundespräsident Gauck, US-Vizepräsident Biden und EU-Ratspräsident Van Rompuy nahmen an der Zeremonie teil. Der Oligarch Poroschenko hatte die Präsidentenwahl vor zwei Wochen mit 54,70 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Amtseinführung wird überschattet von weiteren blutigen Kämpfen in der Ostukraine.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.