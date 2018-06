Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Samstag eine verstärkte Überwachung der Grenze zur Ukraine angeordnet. Putin habe die Grenztruppen angewiesen, die Kontrollen zu verstärken und illegale Grenzübertritte zu verhindern, erklärte der Kreml laut russischen Nachrichtenagenturen. Die G-7-Staaten hatten Russland am Donnerstag unter anderem aufgefordert, "den Zustrom von Waffen und Aktivisten über die Grenze zu beenden". Putin und der gerade vereidigte ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatten bei ihrem ersten Treffen am Freitag zu einem Waffenstillstand in dem Konflikt um den Osten der Ukraine aufgerufen.

