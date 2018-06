New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat sich besorgt über die Gesundheit zahlreicher seit Wochen im Hungerstreik befindlicher palästinensischer Häftlinge gezeigt. Es gebe Hinweise darauf, dass der Zustand der Gefangenen sich verschlechtere, teilte ein Sprecher Bans am Freitag mit. Die in sogenannter Verwaltungshaft sitzenden Gefangenen müssten "angeklagt oder umgehend freigelassen werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.