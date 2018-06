Washington (AFP) Neue US-Botschafterin in Frankreich soll Jane Hartley werden. Die Personalie gab das Weiße Haus am Freitag in Washington bekannt. Die 63-jährige Chefin der Denkfabrik Observatory Group und erfolgreiche Spendensammlerin für die Demokraten folgt im Fall ihrer Bestätigung durch den Senat auf Charles Rivkin.

