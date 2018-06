Freiburg (dpa) - Der scheidende Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch hat dazu aufgerufen, afrikanischen Bootsflüchtlingen "Brücken in eine menschenfreundliche Zukunft zu bauen". In seiner letzten Pfingstpredigt im Amt fragte er: "Ist es zu verantworten, dass Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um in überfüllten Booten übers Meer nach Europa zu gelangen?" Es fragte, ob der Wohlstand auf Kosten anderer Länder zu rechtfertigen sei und was wichtiger sei: "das Leben dieser Menschen oder Produkte zu Billigstpreisen?"

