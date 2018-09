Stockholm (dpa) - Die schwedische Königsfamilie feiert heute die Taufe der wenige Monate alten Prinzessin Leonore. Die Tochter von Prinzessin Madeleine und ihrem Mann Christopher O'Neill war im Februar in New York zur Welt gekommen. Das jüngste Mitglied der Royals wird in der Kirche von Schloss Drottningholm, dem Wohnsitz der Familie getauft. Prinzessin Leonore ist die zweite Enkelin von Schwedens Königspaar. Vor zwei Jahren hatte Kronprinzessin Victoria, Madeleines ältere Schwester, die kleine Estelle zur Welt gebracht.

