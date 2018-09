Frühes EM-Aus für Degen-Asse Heidemann und Duplitzer

Straßburg (dpa) - Bittere Niederlagen für die deutschen Degen-Asse Britta Heidemann und Imke Duplitzer: Peking-Olympiasiegerin Heidemann schied bei den Europameisterschaften in Straßburg bereits unter den letzten 32 aus. Die zweimalige Titelträgerin Duplitzer musste schon eine Runde zuvor die Überlegenheit ihrer Konkurrentin anerkennen - und verließ die Rhenus-Halle ohne Kommentar. Zum Auftakt am Samstag hatte Titelverteidiger Jörg Fiedler (Leipzig) als Degen-Neunter sein EM-Gold von 2013 vorzeitig eingebüßt.

"Sunday Times": Bin Hammam warb offenbar um Beckenbauer und Platini

London (dpa) - Der umstrittene katarische Ex-Spitzenfunktionär Mohamed bin Hammam soll im Vorfeld der erfolgreichen WM-Bewerbung seines Landes nach Angaben der "Sunday Times" auch um die Gunst von Franz Beckenbauer und UEFA-Präsident Michel Platini geworben haben. Nur ein paar Monate nach dem Zuschlag für Katar als Gastgeber der Fußball-WM 2022 sei Beckenbauer im Juni 2011 auf Einladung von bin Hammam zusammen mit Vorständen der unter anderem im Reedereigeschäft tätigen E.R. Capital Holding in Katar gewesen sein. Beckenbauers Management wollte sich am Sonntag zu Details der Enthüllungen nicht äußern und verwies auf eine Stellungnahme des 68-Jährigen von vergangener Woche

Deutsche Hockey-Herren dürfen bei WM weiter aufs Halbfinale hoffen

Den Haag (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben sich ihre Minimalchance auf das Erreichen des Halbfinales bei der Weltmeisterschaft in Den Haag offen gehalten. Der Olympiasieger setzte sich am Pfingstsonntag in seinem vierten Gruppenspiel mit 5:3 (3:1) gegen Neuseeland durch und verbuchte damit seinen zweiten Sieg in der Vorrunde. Florian Fuchs hatte den Europameister nach nur 103 Sekunden in Führung geschossen, ehe Martin Zwicker (31./40.), Christopher Zeller (35.) und Benedikt Fürk (57.) trafen. Andy Hayward (34./67./70.) war für die Black Sticks erfolgreich. Zum Abschluss der Vorrunde trifft Deutschland am Dienstag (13.00 Uhr) auf Südkorea.

Sabine Spitz EM-Vierte - Titel für Slowenin Zakelj

St. Wendel (dpa) - Sabine Spitz musste sich bei den Mountainbike-Europameisterschaften in der olympischen Cross-Country-Disziplin mit Rang vier zufriedengeben. Die 42 Jahre alte Olympiasiegerin von Peking hatte im Ziel 1:18 Minuten Rückstand auf die neue Titelträgerin Tanja Zakelj aus Slowenien. Die Silbermedaille holte sich deren Teamkollegin Blaza Klemencic, Bronze ging an die Polin Maja Wloszczowska.

Starkes Weltcup-Comeback von Ex-Weltmeisterin Engleder

München (dpa) - Gewehrschützin Barbara Engleder aus Triftern hat ein starkes Comeback im Weltcup gefeiert. Die Weltmeisterin von 2010, die gerade ihre Babypause beendet hatte, kam am Sonntag beim Heim-Weltcup in München in der Disziplin Lufgewehr auf Platz fünf. In der Qualifikation überzeugte sie mit 419,9 Zähler und erreichte das Finale der besten Acht als Beste.

Laura Vargas Koch gewinnt Judo-Grand-Prix in Havanna

Havanna (dpa) - Die WM-Zweite Laura Vargas Koch hat am Samstag (Ortszeit) in Havanna den dortigen Judo-Grand-Prix gewonnen. In der 70-Kilogramm-Kategorie bezwang die Berlinerin die österreichische EM-Dritte Bernadette Graf nach einem Haltegriff (Kesa-Gatame) mit Ippon. Bronzemedaillen holten Mareen Kräh (Spremberg/bis 52 Kilogramm) und Martyna Trajdos (Eimsbüttel/bis 63 Kilogramm). Die Leverkusenerin Miryam Roper belegte in der Klasse bis 57 Kilogramm Rang fünf.

Prämienstreit: Finkes Kameruner bereiten weiter Probleme

Jaunde (dpa) - Für den deutschen Trainer Volker Finke ergeben sich augenscheinlich neue Probleme mit Kameruns Fußball-Nationalteam. Nach Angaben der französischen Sportzeitung "L'Équipe" soll sich das Team am Sonntag geweigert haben, den geplanten Flug Richtung Brasilien anzutreten. Hintergrund könnte erneut der Prämienstreit sein, der seit längerem zwischen dem Verband und den Spielern schwelt.