Wien (AFP) Bei einem Autounfall in Niederösterreich sind vier Menschen ums Leben gekommen. Der Wagen kam im Bezirk Amstetten von der Straße ab und stürzte rund 150 Meter tief einen Abhang hinunter, wie die Nachrichtenagentur APA am Sonntag unter Berufung auf Rettungskräfte meldete. Demnach entdeckte ein Bergretter das Fahrzeugwrack am Mittag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.