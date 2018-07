Sofia (AFP) Nach Kritik aus Brüssel und Washington hat die bulgarische Regierung die Arbeiten zum Bau der geplanten Erdgaspipeline South Stream von Russland in die Europäische Union ausgesetzt. Er habe "angeordnet, alle Arbeiten zu stoppen", sagte Regierungschef Plamen Orescharski am Sonntag nach einem Treffen mit US-Senatoren in der Hauptstadt Sofia. Nach neuen Konsultationen mit der Europäischen Union solle über das weitere Vorgehen entschieden werden.

