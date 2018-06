Los Angeles (dpa) - Microsoft will für seine Xbox One die wichtige Zielgruppe der Intensiv-Spieler zurückgewinnen. Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles drehte sich auf der Pressekonferenz des Konzerns alles um in der Szene wichtige und neue Games. "Die Xbox One ist der beste Platz für Spiele", sagte der neue Xbox-Chef Phil Spencer. Und die neu gezeigten Titel seien erst der Anfang.Microsoft hatte bei der Premiere seiner Xbox One im November einige Patzer hingelegt. Das Unternehmen bewarb die Konsole als allgemeine Unterhaltungszentrale, was vor allem die eingefleischten Spieler verärgerte.

