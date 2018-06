Köln (AFP) Am zehnten Jahrestag des Nagelbombenanschlags von Rechtsterroristen in Köln hat Bundespräsident Joachim Gauck alle Bürger zu gegenseitigem Respekt und zu gemeinsamem Eintreten gegen Hass und Gewalt aufgerufen. "Euer Hass ist unser Ansporn", sagte Gauck laut Redetext am Montag auf einer Großkundgebung in der Domstadt an die Adresse "rechtsextremer Verächter der Demokratie". Den Opfern des Terrors und ihren Angehörigen sprach der Präsident sein Mitgefühl aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.