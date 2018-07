Hamburg (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat eine Vernehmung des US-Geheimdienstenthüllers Edward Snowden in Deutschland abgelehnt und ihn zur vollen Kooperation aus seinem russischen Exil heraus aufgefordert. "Aufklärung ist sein Anliegen, und deswegen gehe ich davon aus, dass er am Ende auch zu einer Befragung bereit sein wird, egal wo", sagte Maas dem Portal "Spiegel Online" laut einer Mitteilung vom Montag. "Die Qualität seiner Aussage kann doch nicht am Aufenthaltsort hängen, das fände ich jedenfalls sehr merkwürdig", fügte er hinzu.

