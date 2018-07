Washington (AFP) US-Finanzminister Jacob Lew plant eine Reise nach Deutschland. Lew werde sich am Donnerstag kommender Woche zu politischen Gesprächen in Berlin aufhalten, teilte das Finanzministerium in Washington am Montag mit. Der Minister werde Regierungsvertreter und Wirtschaftsführer "zu Diskussionen über die Lage der Weltwirtschaft ebenso wie regionale wirtschaftliche Fragen" treffen. Thema seien außerdem die "Bemühungen, die finanziellen Unterstützernetzwerke von Terrororganisationen zu zerschlagen". In den Tagen vor dem Besuch in Deutschland reist Lew den Angaben zufolge in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien und nach Israel.

