Bobigny (AFP) Ein zwölfjähriger Junge hat gestanden, für einen tödlichen Hausbrand in dem Pariser Vorort Aubervilliers verantwortlich zu sein. Der Junge habe eingeräumt, in einem Raum im Erdgeschoss des Wohnhauses mit Streichhölzern einen Kinderwagen angezündet zu haben, sagte ein Sprecher des Staatsanwaltschaft von Bobigny am Montag. Der zehnjährige Bruder des Jungen habe die Angaben bestätigt, sich aber nicht genau zu seiner eigenen Rolle bei der Tat geäußert.

