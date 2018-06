Paris (AFP) Familienzwist in der rechtsextremen Front National (FN) in Frankreich: Parteigründer Jean-Marie Le Pen und seine Tochter, Parteichefin Marine Le Pen, haben sich am Pfingstwochenende einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert. Nach einer als antisemitisch eingestuften Äußerung Jean-Marie Le Pens distanzierte sich Marine Le Pen von den Äußerungen ihres Vaters über FN-Kritiker. Beide warfen sich gegenseitig "politische Fehler" vor.

