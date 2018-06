Algier (AFP) Frankreich und der Iran kommen noch diese Woche zu bilateralen Gesprächen über das iranische Atomprogramm zusammen. Der französische Außenminister Laurent Fabius sagte am Montag bei einem Besuch in Algier, das Treffen werde am Mittwoch stattfinden. "Nach diesen Gesprächen wird es auch Gespräche zwischen den Iranern und den Russen geben. Vielleicht folgen weitere." Er wisse bisher aber nur von den jeweiligen bilateralen Gesprächen der USA, Russlands und Frankreichs mit dem Iran.

