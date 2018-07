Rio de Janeiro (dpa) - Kurz vor dem ersten Einsatz in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich der deutsche Erfinder der Torlinientechnologie überzeugt davon gezeigt, dass das neue System in Brasilien einwandfrei funktioniert. "Es wird keine Probleme geben. Wir sind sicher", sagte der Geschäftsführer von GoalControl, Dirk Broichhausen, in Rio de Janeiro. Im Finalstadion Maracana stellte die FIFA die Technologie vor, mit der Diskussionen wie beim legendären Wembley-Tor 1966 der Vergangenheit angehören sollen.

