London (AFP) Ein Londoner Trickdieb hat ausgerechnet am Tag des D-Day-Gedenkens die Kriegsauszeichnungen eines 92-jährigen britischen Veteranen gestohlen. Die Tat fiel zeitlich mit dem 70. Jahrestag der Alliierten-Landung in der französischen Normandie am Freitag zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mann hatte sich demnach als Angestellter eines Wasserunternehmens ausgegeben und behauptet, den Wasserdruck in der Wohnung des Rentners überprüfen zu wollen. Am Abend bemerkte der 92-Jährige dann, dass elf Kriegsmedaillen aus seinem Schlafzimmer entwendet worden waren. Der Ex-Soldat hatte im Zweiten Weltkrieg vor allem in Italien und Nordafrika gedient.

