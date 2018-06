Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sieht vorsichtige Signale der Entspannung im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland.

"Im Ukraine-Konflikt ist jetzt erstmals seit Monaten ein leises Licht am Ende des Tunnels sichtbar", sagte er am Montagabend in Berlin. "Noch sind wir nicht nah genug an einer Lösung der Ukraine-Krise." Aber die Konfliktparteien würden endlich direkt miteinander sprechen.

Steinmeier reist am Dienstag zu seinem ersten Russland-Besuch seit Ausbruch der Krise. In St. Petersburg wird er mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow und Polens Außenminister Radoslaw Sikorski beraten. Er wolle ausloten, "wie das positive Momentum der letzten Tage genutzt werden kann, um den Prozess der Deeskalation unumkehrbar zu machen", sagte Steinmeier.