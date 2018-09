Los Angeles (dpa) - Böse Überraschung für Hollywood-Star Sandra Bullock (49) am frühen Sonntagmorgen: Ein Einbrecher sei auf dem Grundstück der Schauspielerin in Los Angeles festgenommen worden, wie Bullocks Sprecher der US-Zeitschrift "People" mitteilte.

"Sie ist unversehrt und es geht ihr gut", hieß es weiter. Laut "Los Angeles Times" ist ein 39-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Nach Polizeiangaben sei der Verdächtige im Garten der Oscar-Preisträgerin festgenommen worden. Bullocks Haus habe er nicht betreten, hieß es.

Der "Gravity"-Star hatte in der Nacht zum Sonntag in Los Angeles an einer Preisveranstaltung teilgenommen. Bullock lebt teilweise auch in New Orleans, wo sie 2010 Söhnchen Louis adoptierte.