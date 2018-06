Tripolis (AFP) Das Oberste Gericht in Libyen hat die Wahl von Übergangs-Regierungschef Ahmed Miitig für verfassungswidrig erklärt. Dies teilte das Gericht nach einer kurzen Anhörung am Montag in Tripolis mit. Mit der Entscheidung wollte sich nach Angaben von Anwälten das Verwaltungsgericht noch am selben Tag befassen.

