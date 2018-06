Montréal (dpa) - Fragen an Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg nach seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Kanada.

Herr Rosberg, mit Ihrem Zweikampf mit Teamkollege Lewis Hamilton begann der Grand Prix schon spannend.

Nico Rosberg: Es war viel los im Rennen. Das war ein harter Kampf vom Anfang bis zum Schluss. Bis zu meinem zweiten Stopp habe ich es geschafft, vorne zu bleiben. Dann hatte ich in der Box aber Probleme. Von da an wusste ich gar nicht mehr so richtig, was um mich herum passiert ist, weil ich so viel Power verloren habe. Dass wir beide (Hamilton und er) zum gleichen Zeitpunkt Probleme bekommen haben, ist sehr verrückt.

Sie haben am Ende gar nicht genau gewusst, auf welchem Rang Sie eigentlich gelandet sind?

Rosberg: Im Ziel musste ich meinen Ingenieur fragen, auf welchem Platz ich eigentlich angekommen bin. Ich dachte, dass ich vielleicht Fünfter oder Sechster geworden bin.

Wie fällt ihr Fazit aus?

Rosberg: Das alles beherrschende Gefühl ist am Ende nicht positiv. Es war ein sehr sehr schwieriger Tag. Andererseits haben wir die WM-Führung groß ausgebaut, was wichtig ist.

Schmerzt es angesichts der langen Führung nicht sehr, auf den letzten Metern den Sieg noch verpasst zu haben?

Rosberg: Ich habe noch kurz vor dem Ende diesen langen Zug an Autos hinter mir gesehen und war froh, dass ich vor ihnen bleiben konnte. Eines ist dann zwar vorbeigegangen, aber die anderen habe ich noch in Schach gehalten. Diesen Sieg zu verlieren, das ist definitiv sehr enttäuschend für mich und den Rennstall. Das Rennen nicht zu gewinnen und sogar nur mit einem Wagen auf Platz zwei ins Ziel zu kommen, ist extrem enttäuschend für uns. Beim nächsten Rennen in Österreich müssen wir es wieder besser machen.

Wie bewerten Sie das Abschneiden von Red Bull?

Rosberg: Wir sind uns vollkommen darüber im klaren, dass Red Bull immer noch ein sehr starkes Team ist und wie verrückt Druck macht, um uns einzuholen. Die haben tierisch viele Punkte geholt. Wir müssen selber weiter Gas geben. Ich habe keine Lust, dass Red Bull gewinnt. Wir wollen die schlagen und auch alle anderen Teams.

