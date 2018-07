Kano (AFP) Begleitet von blutigen Zusammenstößen ist der ehemalige Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, Sanusi Lamido Sanusi, in sein Amt als neues Oberhaupt der Muslime von Kano eingeführt worden. Anhänger des schärfsten Rivalen Sanusis griffen am Montag in Kano dessen Sympathisanten an, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. In den Straßen der nordnigerianischen Stadt waren blutüberströmte Anhänger Sanusis zu sehen sowie deren Gegner, die mit Macheten und Knüppeln bewaffnet waren.

