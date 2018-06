Wien (AFP) Der Chef der rechtspopulistischen österreichischen Partei FPÖ, Heinz-Christian Strache, hat den türkischen Regierungschef Recep Tayyip Erdogan von einem Besuch in Wien abgeraten. "Erdogan, bleib daheim", sagte Strache im Gespräch mit der Tageszeitung "Österreich" vom Sonntag. Erdogans für Juni geplanter Besuch in der österreichischen Hauptstadt sei ein "reiner Propagandafeldzug für sein Erdoganistan". Erdogan wolle ein "neoosmanisches Reich und Parallelgesellschaften in Wien anpreisen", sagte Strache.

